Joan Amigó I Casas wird leitender Berater des Vorstands

Applus+, ein weltweit führendes Unternehmen für Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen mit Hauptsitz in Barcelona, freut sich, ein neues Kapitel in seiner Führung bekannt zu geben.

Mit Wirkung zum 7. April 2025 hat sich Joan Amigó I Casas, der seit 2022 als Chief Executive Officer von Applus+ tätig ist, entschieden, von seiner derzeitigen Position zurückzutreten und eine neu geschaffene Position als leitender Berater des Vorstands zu übernehmen. In dieser Funktion wird Joan an Mike Smith, den kürzlich ernannten Vorsitzenden von Applus+, berichten und sich auf die Stärkung der Beziehungen zu Regierung und Staat sowie auf die Leitung strategischer Projekte von nationaler Bedeutung konzentrieren. Er wird auch weiterhin in den Vorständen von IDIADA und LGAI tätig sein.

Mike Smith, Vorsitzender von Applus+, sagte: "Joan hat während seiner Zeit als CEO ein bedeutendes Wachstum von Applus+ beaufsichtigt und das Unternehmen durch den Übergang von öffentlichem zu privatem Eigentum geführt. Wir sind sehr dankbar für seinen Beitrag und freuen uns, dass er sich bereit erklärt hat, als leitender Berater im Vorstand tätig zu sein."

Applus+ freut sich außerdem bekannt zu geben, dass Richard Bartlett zum neuen Chief Executive Officer ernannt wurde und die Position im Juni 2025 übernehmen wird. Richard Bartlett kommt von BP, wo er zuletzt als CEO von BP Pulse, dem globalen Geschäft für das Aufladen von Elektrofahrzeugen des Unternehmens, und als Leiter des europäischen Einzelhandelsgeschäfts für Kraftstoffe und Convenience von BP tätig war. Während seiner Karriere bei BP hatte er auch leitende Führungspositionen inne, darunter als CFO von air bp und BP Asia Pacific.

Mike Smith, Vorsitzender von Applus+, kommentierte die Ernennung von Richard Bartlett wie folgt: "Wir freuen uns, Richard bei Applus begrüßen zu dürfen. Er verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in der Führung komplexer, globaler Unternehmen. Seine internationale Erfahrung, sein Geschäftssinn und sein auf Menschen ausgerichteter Führungsstil machen ihn zur idealen Besetzung, um Applus durch die nächste Entwicklungsphase zu führen."

Richard Bartlett spricht fließend Spanisch und wird mit seiner Familie nach Spanien umziehen.

In der Übergangszeit zwischen Joans Wechsel am 7. April und Richards Ankunft im Juni wird das Applus+-Führungsteam direkt an den Vorsitzenden Mike Smith berichten.

Diese Ankündigung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Applus+ unter seinem neuen Eigentümer, mit einem gestärkten Führungsteam und einem erneuerten strategischen Fokus für weiteres globales Wachstum.

Hinweise für die Redaktion

Über Applus+

Applus+ ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung (TIC). Applus+ erzielte 2023 einen Umsatz von 2.058 Millionen Euro und beschäftigt über 26.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern. Der Umsatz, der im Heimatland Spanien erwirtschaftet wurde, machte 23 des Gesamtumsatzes aus. Applus+ bedient drei tiefgreifende und breite Märkte: Automobil, Energie und Industrie sowie Laboratorien.

Über I Squared Capital

I Squared ist ein führender unabhängiger globaler Infrastrukturinvestor, der Vermögenswerte in Höhe von über 40 Milliarden US-Dollar verwaltet. Wir bauen Investitionsplattformen von Grund auf auf klein anfangen und groß skalieren. Durch die Kombination von globalem Wissen und lokaler Expertise bewältigen wir komplexe Herausforderungen, unterstützen intelligentere Unternehmen und investieren in eine nachhaltige Infrastruktur, die Millionen von Menschen weltweit grundlegende Dienstleistungen bietet. Unser Team mit mehr als 280 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Abu Dhabi, London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh. Wir verwalten ein vielfältiges Portfolio von 89 Unternehmen in über 70 Ländern und beschäftigen mehr als 66.000 Mitarbeiter in Sektoren wie Versorgungsunternehmen, Energie, digitale Infrastruktur, Transport, Umwelt und soziale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter www.isquaredcapital.com.

Über TDR Capital

TDR Capital LLP ist eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 15 Milliarden Euro. TDR wurde 2002 gegründet und erwirbt in der Regel Mehrheitsbeteiligungen an starken, marktführenden europäischen Unternehmen mit dem Potenzial für robustes Wachstum und Widerstandsfähigkeit in allen Konjunkturzyklen. Das Unternehmen hat fünf europäische Mittelstands-Buyout-Fonds verwaltet. Das Team aus 61 Fachleuten verwaltet derzeit Vermögenswerte in vier europäischen Mittelstands-Buyout-Fonds von seinem Hauptsitz in London aus. Bisher hat das Unternehmen 27 Plattforminvestitionen getätigt und seine Portfoliounternehmen beschäftigen weltweit über 270.000 Mitarbeiter. TDR verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz und stellt neben dem investierten Kapital auch Expertenressourcen zur Verfügung, um eine nachhaltige Wertschöpfung und positive, transformative Veränderungen in den Unternehmen, die es besitzt, voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter tdrcapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250402989207/de/

Contacts:

I Squared Capital

info@isquaredcapital.com



TDR Capital

tdr@headlandconsultancy.com