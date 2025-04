BeiGene, Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235) ein globales Onkologieunternehmen, das künftig unter dem Namen BeOne Medicines Ltd. firmieren wird gab heute die Einstellung seines klinischen Entwicklungsprogramms für Ociperlimab (BGB-A1217) bekannt, einen Anti-TIGIT-Antikörper und potenzielle Behandlungsoption bei Lungenkrebs.

Das unabhängige Datenüberwachungskomitee empfahl die vorzeitige Beendigung der laufenden Phase-3-Studie AdvanTIG-302 (NCT04746924) und begründete dies mit den Ergebnissen einer vorab angesetzten Futility-Analyse. Die Gesamtbewertung der Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten lässt darauf schließen, dass die Studie den primären Endpunkt der Gesamtüberlebensrate wahrscheinlich nicht erreichen wird. In der Studie wurden keine neuen Sicherheitssignale beobachtet. Nach reiflicher Überlegung hat das Unternehmen entschieden, die Studie zu beenden.

"Wir bewerten unsere klinischen Programme, um unsere Ressourcen auf die vielversprechendsten, klinisch differenzierten Kandidaten zu konzentrieren, während wir anderen bewusst eine niedrigere Priorität zuweisen. Unser Ziel bleibt unverändert: die Erforschung und Entwicklung innovativer Behandlungsmethoden, die für Krebspatienten rund um die Welt erschwinglicher und zugänglicher sind", so Dr. Mark Lanasa, Chief Medical Officer, Solid Tumors, BeiGene. "Wir danken den Forschern, ihren Patienten und dem unterstützenden Personal, die diese Studie durch ihre Mitwirkung und ihr Engagement ermöglicht haben."

Die Ergebnisse dieser Studie werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, um die Forschung und das Verständnis der Anti-TIGIT-Aktivität zu erweitern.

Über BeiGene

BeiGene, das plant, seinen Namen in BeOne Medicines Ltd. zu ändern, ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Behandlungen erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem breiten Portfolio treiben wir die Entwicklung unserer vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch unsere internen Fähigkeiten und Kooperationen voran. Wir setzen uns dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für weitaus mehr Patienten, die sie benötigen, radikal zu verbessern. Unser wachsendes globales Team von mehr als 11.000 Kollegen erstreckt sich über sechs Kontinente. Um mehr über BeiGene zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beigene.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer US-Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen über das Potenzial der Ergebnisse der AdvanTIG-302-Studie, die Forschung voranzutreiben und das Verständnis der Anti-TIGIT-Aktivität zu verbessern, sowie über BeiGenes Pläne, Verpflichtungen, Ambitionen und Ziele unter der Überschrift "Über BeiGene". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren beinhalten die Fähigkeit von BeiGene, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen, die klinischen Ergebnisse seiner Arzneimittelkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; BeiGenes Fähigkeit, einen kommerziellen Erfolg für seine vermarkteten Medikamente und Arzneimittelkandidaten zu erzielen, falls diese zugelassen werden, die Fähigkeit von BeiGene, den Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit seinen Arzneimitteln und Technologien zu gewährleisten, BeiGenes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und anderen Dienstleistungen, BeiGenes begrenzte Erfahrung bei der Einholung von aufsichtsrechtlichen Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten, BeiGenes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb und die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten zu erhalten und die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten, und die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von BeiGene auf Form 10-K ausführlicher erläutert werden, sowie die Erörterung potenzieller Risiken, Unwägbarkeiten und anderer wichtiger Faktoren in den späteren Einreichungen von BeiGene bei der U. S. Securities and Exchange Commission. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung. BeiGene verpflichtet sich nicht dazu, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Um auf die BeiGene Medienressourcen zuzugreifen, besuchen Sie bitte unsere News Media site.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250403180432/de/

Contacts:

Investorenkontakt

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beigene.com

Medienkontakt

Kyle Blankenship

+1 667-351-5176

media@beigene.com