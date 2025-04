© Foto: Edinson Arroyo - picture alliance/dpa

Der Zollwahnsinn von Donald Trump drückt die Märkte in den Keller und treibt den Goldpreis immer weiter in die Höhe. Sind Goldminenaktien jetzt eine gute Absicherung für das Depot? Die Kandidaten und Übernahmekandidaten!Jetzt könnte die Stunde der Goldminenaktien schlagen. Die einfach nur wahnsinnige Strafzollpolitik treibt den Goldpreis immer weiter in die Höhe. Für die Goldproduzenten ist das natürlich ein gutes Szenario. Allerdings konnten die Gold-Miner im vergangenen Jahr nicht wirklich vom steigenden Goldpreis profitieren. Das könnte sich jetzt ändern. Der NYSE Arca Gold Miners Index - enthält die nach Marktkapitalisierung größten Bergbaukonzerne, die mindestens 50 Prozent ihres …