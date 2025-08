Neues Übernahmeziel im Visier? Analysten wittern mögliche Kursexplosion

Anzeige / Werbung

Ein neuer Analysten-Report sorgt für Gesprächsstoff: Nachdem Loncor Gold aufgrund eines überraschenden Übernahmeangebots eigens eine Sonderkommission gebildet hat, sehen Experten den fairen Wert der Aktie bei rund 1,70 CAD - mehr als doppelt so hoch wie den aktuellen Kurs. Die Analysten betonen: Sollte der Markt die Situation neu bewerten, könnte Loncor Gold vor einem echten Kurssprung stehen.

Ein neuer Analysten-Report sorgt für Gesprächsstoff: Nachdem Loncor Gold aufgrund eines überraschenden Übernahmeangebots eigens eine Sonderkommission gebildet hat, sehen Experten den fairen Wert der Aktie bei rund 1,70 CAD - mehr als doppelt so hoch wie den aktuellen Kurs. Die Analysten betonen: Sollte der Markt die Situation neu bewerten, könnte Loncor Gold vor einem echten Kurssprung stehen.

Übernahmeangebot sorgt für Aufsehen

Wie die Analysten von FRC berichten, prüft eine eigens gegründete Sonderkommission von Loncor Gold derzeit ein vertrauliches, nicht-bindendes Übernahmeangebot. Das Unternehmen habe darüber hinaus im Mai 2025 eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 9,4 Mio. Kanadischen Dollar (CAD) abgeschlossen und sich so weitere finanzielle Flexibilität verschafft. Diese Entwicklung sorge laut Analyse für deutlich mehr Aufmerksamkeit am Markt und könnte auch weitere Interessenten auf Loncor aufmerksam machen.

Loncor Gold: Analysten betonen starke Unterbewertung

Die Analysten Sid Rajeev und Nina Rose Coderis von Fundamental Research Corp. haben berechnet, dass Loncor Gold an der Börse aktuell mit rund 43 Kanadischen Dollar (CAD) pro Unze Gold bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnittswert ähnlicher Goldunternehmen bei 83 CAD pro Unze. Loncor wird damit etwa 48 Prozent niedriger bewertet als der Branchenschnitt.



Diese deutliche Unterbewertung zeigt sich auch im direkten Vergleich mit anderen afrikanischen Goldexplorern, wie die Übersicht der Marktbewertungen im Analystenbericht zeigt. Während Unternehmen wie Predictive Discovery, Tietto Minerals oder Osino Resources von Investoren mit bis zu knapp 193 CAD pro Unze bewertet werden, liegt Loncor Gold am unteren Ende der Liste. Selbst kleinere Gesellschaften wie Xtra-Gold Resources oder Cora Gold kommen auf Werte zwischen 62 und 67 CAD pro Unze.



Die Analysten wenden diesen Vergleichswert direkt auf die Ressourcen von Loncor Gold an. Würde das Unternehmen wie der Branchendurchschnitt bewertet, ergäbe sich laut Berechnung ein fairer Wert von 1,17 CAD pro Aktie und damit ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Börsenkurs.