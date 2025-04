"Es wird einer der wichtigsten Tage in der amerikanischen Geschichte sein." So kündigte US-Präsident Trump den "Tag der Befreiung" an, den Tag, an dem er bekannt geben wird, welche Importzölle Amerika seinen globalen Partnern auferlegen wird, wie Vilt.be berichtet. Der Präsident könnte Recht haben, dass der Tag der Befreiung in die...

Den vollständigen Artikel lesen ...