Das war ein ganz schwarzer Tag für die Aktien von TotalEnergies und BP. So verloren die Anteilscheine des französischen Konzerns am Ende des gestrigen Handelstages knapp fünf Prozent. Mit den Dividendenpapieren von BP ging es sogar noch deutlich stärker nach unten: Sie verbilligten sich sogar um acht Prozent. Der Grund hierfür waren natürlich die US-Zölle sowie der herbe Ölpreisrückgang. So hatten die Ölpreise am Donnerstag mit einem Kursrutsch auf das gewaltige Zollpaket der US-Regierung und eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...