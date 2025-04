Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor expandiert nach Spanien - Übernahme von MADES stärkt paneuropäische Marktführerschaft im Bereich Aerospace & Defence



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 4. April 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von 100% der Anteile am spanischen Elektronikunternehmen MADES S.A.U. unterzeichnet hat. Mit dieser geplanten Übernahme baut Cicor ihre führende paneuropäische Plattform für Elektronikentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für den schnell wachsenden europäischen Verteidigungsmarkt weiter aus. Darüber hinaus erweitert die Expansion nach Spanien Cicors adressierten Markt in den strategischen Anwendungsbereichen. MADES mit Sitz in Málaga (Spanien) beschäftigt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von annähernd EUR 29 Mio. Der Schwerpunkt liegt auf Elektroniklösungen für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, welche deutlich mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmacht. Darüber hinaus beliefert MADES Kunden in der Industrie- und Bahntechnik. Die EBITDA-Marge von MADES liegt leicht über dem aktuellen Niveau der Cicor Gruppe.



Mit dem Eintritt in den spanischen Markt erweitert Cicor die Präsenz als führender paneuropäischer Anbieter von Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für High-End-Elektronik. MADES stärkt und erweitert die Kundenbasis der Cicor Gruppe insbesondere im Bereich missionskritischer Anwendungen und ergänzt das bestehende Geschäft von Cicor ideal. MADES wird seine Kunden weiterhin mit demselben Engagement zur Seite stehen und das hohe Service- und Qualitätsniveau aufrechterhalten, das dem Unternehmen zu seiner hervorragenden Reputation auf dem Markt verholfen hat.



Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungen durch die zuständigen Behörden in den relevanten Ländern und wird in der zweiten Jahreshälfte 2025 erwartet. Die Finanzierung wird voraussichtlich aus den bestehenden Kreditlinien erfolgen. Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 21 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .

