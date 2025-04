© Foto: Finanznachrichten (Symbolbild)

Der Tech-Riese greift nach TikTok, doch was bedeutet das für Anleger? Zwischen regulatorischen Risiken, charttechnischen Alarmzeichen und einem möglichen Mega-Deal: So steht es wirklich um die Amazon-Aktie Der Konzern will TikTok kaufen. Doch der Deal hängt am seidenen Faden. Die New York Times berichtete von einem offiziellen Angebot, Insider lachen aber nur müde. Gleichzeitig zittert die Aktie bei 160 Euro. Droht ein Crash? Oder geht es jetzt erst richtig los? Hier kommt die Analyse: Warum der TikTok-Coup Jeff Bezos' Erben Kopfzerbrechen bereitet, was der Kurs verrät.

TikTok-Jagd: Amazons riskantes Pokerspiel

Amazon hat sich ins Rennen um TikTok geworfen - zumindest auf dem Papier. Laut New York Times landete ein offizielles Kaufangebot auf dem Tisch von US-Vizepräsident Vance. Doch die Reaktion? Ein Schulterzucken. "Nicht ernst zu nehmen", flüstert ein Insider. Warum also der Vorstoß? Vielleicht ein Ablenkungsmanöver, während Oracle und Blackstone im Hintergrund die Deal-Fäden ziehen.



Der Druck ist jedenfalls enorm: TikTok muss bis Samstag verkauft werden, sonst droht in den USA das Aus. Präsident Trump drückt die Daumen für eine US-Übernahme, aber China könnte blockieren. Ein TikTok-Kauf wäre auf alle Fälle ein Kraftakt, selbst für den Tech-Giganten. Die letzten Quartalszahlen zeigten zwar stabile Cloud-Umsätze, aber die Profitabilität litt unter hohen Logistikkosten und jetzt noch TikTok schultern, wäre schon einiges abverlangt und auch riskant.



Neben Amazon buhlen übrigens schräge Vögel um die Video-App: OnlyFans-Gründer Tim Stokely will mit Krypto-Investoren zuschlagen, YouTuber MrBeast mischt mit und Microsoft lauert wie immer in der zweiten Reihe. Ein wildes Pokerspiel, bei dem Amazon bisher nur mit Blanko-Chips sitzt.

Chart-Check: Die 160-Euro-Marke als Entscheidungslinie

Seit Wochen tanzt die Amazon-Aktie noch oberhalb der magischen 160-Euro-Marke. Für Chartfans ist das die rote Linie. Solange der Kurs darüber bleibt, ist alles in Ordnung. Doch sobald die 160 Euro nachhaltig gerissen wird, könnte die Talfahrt mal so richtig starten. Momentan hält die Aktie sich wacker aber die Volatilität ist hoch wie lange nicht.



Der TikTok-Deal ist gewissermaßen eine Blackbox. Gelingt er, könnte Amazon mit TikTok's junger Zielgruppe und Werbe-Datenflut zum unschlagbaren Marketing-Monster werden. Platzt der Deal oder wird er zum überteuerten Prestigeprojekt, drohen Milliarden-Abschreibungen. Der Chart spiegelt diese Unsicherheit wider und aktuell ist er an einer entscheidenden Marke. Experten schauen auch auf den RSI. Dieser ist zwar aktuell in der überverkauften Zone, sprich unter der 30er Marke, aber oftmals ist dies auch trendbestätigend, so dass nach einem Bruch der 160 Euro mit weiter fallenden Kursen und einem weiter fallenden RSI gerechnet werden kann. Andererseits wäre bei einem Durchbruch über 175 Euro Luft bis 200 Euro frei. Kurz gesagt: die Aktie steht am Scheideweg.

Fundamentale Fakten: Zwischen Cloud-Boom und regulatorischen Albträumen

Abseits der TikTok-Spekulationen läuft es bei Amazon so ziemlich rund. AWS, die Cashcow der Cloud-Sparte, trumpfte im letzten Quartal mit 19 Prozent Umsatzplus auf 28,8 Mrd. US-Dollar auf. Der Einzelhandel stabilisiert sich, die Werbeeinnahmen steigen. Doch die regulatorischen Risiken wachsen, denn die EU ermittelt erneut wegen vermeintlicher Wettbewerbsverzerrungen, in den USA stehen Kartellklagen im Raum.



Hinzu kommt die TikTok-Frage, denn selbst wenn der Deal klappt, wäre die Integration wohl ein großer Kraftakt. TikTok verliert in Europa gerade an politischer Akzeptanz, in Indien ist die App seit 2020 offline. Ob Amazon hier gegensteuern kann, bleibt unklar. Fest steht: Der Konzern braucht dringend neue Wachstumsmotoren, denn die Margen im Kerngeschäft schmelzen langsam ab.

Die 160 Euro im Blick behalten

Sollte man jetzt einsteigen, oder lieber abwarten? Aus neutraler Sicht: Die Aktie hat Potenzial, aber nur, wenn die 160 Euro halten.

- Bullishes Szenario (über 160 Euro): 190-200 Euro bis Jahresende möglich, getrieben von Deals und stabiler Cloud, sofern der Gesamtmarkt mitspielt.

- Bearishes Szenario (unter 160 Euro): Fall auf 120-130 Euro möglich, vor allem bei gescheitertem TikTok-Coup oder regulatorischen Auflagen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

