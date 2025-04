Lenzburg - Die Hypothekarbank Lenzburg bündelt ihre Tätigkeiten in den Bereichen Recht (Legal), Regulierung (Regulatory) und Einhaltung von Vorschriften (Compliance) neu im Geschäftsbereich Legal, Regulatory & Compliance. Die bisherige Abteilung geht komplett im neuen Bereich auf. Die Änderung tritt per 1. Mai 2025 in Kraft. Der Verwaltungsrat hat Dominic Gubler zum Bereichsleiter ernannt. Der Jurist ist seit Januar 2021 bei der Hypothekarbank Lenzburg ...

