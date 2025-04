DJ Shell verkauft Beteiligung an Colonial Enterprises an BrookfieldShell

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Der britische Energiekonzern Shell hat angekündigt, seinen Anteil in Höhe von 16,125 Prozent an dem Pipelinebetreiber Colonial Enterprises für 1,45 Milliarden US-Dollar an Brookfield Infrastructure Partners zu verkaufen. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Behörden und soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Shell teilte mit, der Verkauf diene der weiteren Vereinfachung des Portfolios und ermögliche es dem Konzern, sich auf Bereiche zu konzentrieren, in denen er Größen- und Wettbewerbsvorteile habe.

Colonial Enterprises besitzt und betreibt die Colonial Pipeline Company, die Ölprodukte von der amerikanischen Golfküste zur Atlantikküste transportiert. Das Unternehmen ist auch Eigentümer der Colonial Marketing Company.

Der Anteil wurde an Colossus AcquireCo, eine Tochtergesellschaft von Brookfield Infrastructure Partners, verkauft.

