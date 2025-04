adidas führte mit -11,72 Prozent die Liste der Verlierer des gestrigen Handelstages an. Keine Aktie in den größeren deutschen Indizes bekam so viel Druck ab wie der Sportartikelhersteller. Ist dieser herbe Abschlag womöglich eine Übertreibung? Das ist zumindest sehr fraglich.

