Mit Kursaufschlägen von +2,5% gehörte die Adidas-Aktie am Donnerstag zu den besten Performern im deutschen Leitindex DAX. Grund sind die Zahlen, die der Sportartikelhersteller am Vorabend präsentiert hat. Schaltet die Aktie jetzt wieder in den Bullen-Modus oder sollten Anleger weiter Vorsicht walten lassen? Q1-Bilanz besser als erwartet Um es vorwegzunehmen: Der deutsche Traditionskonzern hat ein überraschend starkes Auftaktquartal hingelegt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...