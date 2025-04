Die amerikanischen Börsen sind am Donnerstag heftig unter die Räder gekommen. Besonders übel erwischte es die mittlerweile nicht mehr ganz so glorreichen Magnificent 7. Chinesische Tech-Aktien hingegen präsentieren sich trotz des Zoll-Hammers von Donald Trump und der damit einhergehenden Verunsicherung verhältnismäßig stabil.Minus vier und minus neun Prozent standen bei den Papieren von Google beziehungsweise Amazon am Donnerstagabend auf der Kurstafel. Den Nasdaq 100 trennen indes nur noch rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...