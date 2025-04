Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Beschleunigung der globalen Energiewende durch Innovationen in den Bereichen saubere Energie und intelligente InfrastrukturAuf der Hannover Messe 2025 gab Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group_en/) ("das Unternehmen", SEHK:2727, SSE:601727) die Unterzeichnung strategischer Kooperationsvereinbarungen im Gesamtwert von 3,637 Milliarden CNY mit Unternehmen aus mehr als zehn Ländern bekannt, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Ägypten und Sambia. Diese Kooperationen konzentrieren sich auf die Förderung technologischer Durchbrüche und industrieller Anwendungen in drei Kernbereichen: grüne und kohlenstoffarme Lösungen, intelligente Infrastrukturen und High-End-Fertigung, wobei der Schwerpunkt auf Windenergie, Photovoltaik, Energiespeicherung, Luft- und Raumfahrt und Industriekomponenten liegt."Shanghai Electric wandelt sich von einem traditionellen Fertigungsunternehmen zu einem Anbieter grüner intelligenter Systeme. Diese Vereinbarungen spiegeln eine gemeinsame Vision von sich ergänzenden Stärken und integrierter Innovation zwischen globalen Partnern wider. Durch diese Weiterentwicklung der Zusammenarbeit unterstreichen wir unsere gemeinsame Entschlossenheit, die Herausforderungen des globalen grünen Wandels anzugehen", sagte Wang Deyuan, Assistent des Geschäftsführers der Shanghai Electric Group.Präsentation bahnbrechender InnovationenAuf der Messe stellte Shanghai Electric über 20 innovative Technologien vor, darunter Automatisierungslösungen für den Luft- und Raumfahrtsektor, Fertigungssysteme für neue Energiefahrzeuge (New Energy Vehicles, NEV) und CO2-freie Industrieparklösungen. Drei Vorzeigeprodukte standen im Mittelpunkt des Interesses:- Das intelligente PV-Modul "Thinker": Eine Photovoltaik-Lösung der nächsten Generation mit integrierter KI-gesteuerter Echtzeit-Optimierung für maximalen Energieertrag.- Der Wasserstoffelektrolyseur der nächsten Generation vom Typ I mit kubischer Struktur: Basierend auf einer unabhängig entwickelten Hochleistungs-Verbundmembrantechnologie können technologische Vorteile wie eine hohe Wasserstoffproduktion, eine hohe Energieeffizienz sowie eine einfache Bedienung und Wartung erzielt werden.- Das 50 Nm ³/h Seewasser/Abwasser-Wasserstoff-System: Innovative Entwicklung einer Elektrolyse-Wasserstoff-Produktionstechnologie, die für die direkte Kopplung von Meerwasser/Abwasser geeignet ist und eine hohe Effizienz und eine hohe Toleranz bei der Elektrolyse-Wasserstoff-Produktionskapazität unter verschiedenen Wasserqualitäten erreichen kann. Alle Indikatoren haben in China ein führendes Niveau erreicht.Exzellenz in der Luft- und RaumfahrtautomatisierungÜber seine Tochtergesellschaft BROETJE Automation (https://broetje-automation.de/), einem weltweit führenden Anbieter komplexer Montagesysteme, stellte Shanghai Electric die revolutionäre "Snowflake "-Plattform für mobile Roboter vor. Dieses System kombiniert hochflexible Industrieroboter mit fahrerlosen Transportfahrzeugen (Autonomous Guided Vehicles, AGVs) und ermöglicht so eine dynamische Ressourcenzuweisung, Präzisionshandhabung schwerer Lasten und einen nahtlosen Wechsel zwischen manueller und automatischer Steuerung. Die Plattform befasst sich mit kritischen Herausforderungen der Branche wie Arbeitskräftemangel, Volatilität der Lieferkette und der Nachfrage nach flexiblen Produktionsparadigmen.Die NEV-Revolution vorantreibenDie NEV-Lösungen von Shanghai Electric decken den gesamten Lebenszyklus von Lithiumbatterien ab, von der Zellenproduktion bis zur Modul-/Packmontage. Zu den Highlights gehören:- Ein 900 V Gleichstrom-Hochspannungs-Industrie-Luftkompressor mit extrem großem Betriebsbereich und hoher Zuverlässigkeit.- Modulare Wärmemanagementsysteme mit dem Kältemittel R290 (Propan), bei denen Nachhaltigkeit und Effizienz im Vordergrund stehen.- Zwei hocheffiziente Kompressoren mit variabler Frequenz, die auf den Einsatz in Wohnmobilen zugeschnitten sind.Kohlenstofffreie industrielle ÖkosystemeDie "Full-Stack"-Lösung des Unternehmens für einen CO2-freien Park integriert Wind-, Solar- und Wasserstoffenergie, intelligente Motoren und KI-Algorithmen, um eine umfassende Dekarbonisierung für Industriezentren zu erreichen. Dieses System, das bereits in mehreren bedeutenden Projekten erfolgreich eingesetzt wurde, ist ein Beweis für die Kompetenz von Shanghai Electric im Bereich nachhaltiger End-to-End-Lösungen.Informationen zu Shanghai ElectricShanghai Electric (SEHK: 02727, SSE:601727) ist ein weltweit führender Anbieter von High-End-Geräten, Energieanlagen und Dienstleistungen im Bereich der industriellen Integration. Das Unternehmen, das auf eine über hundertjährige Innovationsgeschichte zurückblicken kann, hat sich verpflichtet, die nachhaltige Entwicklung durch intelligente und grüne Technologien voranzutreiben.Weitere Informationen: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2657529/20250402______3.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5251262/Shanghai_Electric_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-unterzeichnet-auf-der-hannover-messe-2025-strategische-kooperationsvereinbarungen-in-hohe-von-uber-3-637-milliarden-cny-302420628.htmlPressekontakt:shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/6005760