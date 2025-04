© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

BP kündigt den Rücktritt von Verwaltungsratschef Helge Lund an. Zuvor hatten bereits aktivistische ESG-Investoren den Rücktritt Lunds gefordert. Die Details.Der britische Energiekonzern BP hat am Freitag bekannt gegeben, dass Verwaltungsratschef Helge Lund in absehbarer Zeit zurücktreten wird. Damit beginnt der offizielle Prozess der Suche nach einem Nachfolger, kurz nachdem das Unternehmen eine grundlegende strategische Neuausrichtung eingeleitet hat. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. "Nachdem wir unsere Strategie grundlegend neu ausgerichtet haben, konzentriert sich BP nun auf die schnelle Umsetzung, die Verbesserung der Leistung und die Steigerung des …