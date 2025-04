Der gestrige Donnerstagshandel dürfte vielen Anlegern als der "Tag nach den US-Zöllen" in Erinnerung bleiben. Aktienindizes gaben deutlich nach. Der Dax tauchte ab.Einige, vermeintlich besonders zollsensible Aktien brachen regelrecht ein. Konjunktursorgen brachen sich auch am Ölmarkt Bahn. Und das mit einer enormen Wucht. So wackelt bei Brent Öl die Marke von 70 US-Dollar, nachdem noch zuvor die Marke von 75 US-Dollar im Fokus stand. Silber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...