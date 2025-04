Hat der DAX am Freitag die Ankündigung der neuen Trump-Zölle schon verkraftet oder hält der Börsen-Kater weiter an? Außerdem wichtig: die Aktien von Daimler Truck und Redcare Pharmacy. Am Freitag konnte der DAX nach dem Zoll-Schock noch nicht aufatmen, in den ersten Handelsminuten aber erste Verluste wieder etwas eindämmen. Insgesamt stand für den deutschen Leitindex am Morgen ein Minus von 0,77 Prozent auf rund 21.549 Punkte zu Buche. Damit ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...