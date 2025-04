Hier ist, was Sie am Freitag, den 4. April, wissen müssen:Nachdem der US-Dollar (USD) am Donnerstag große Verluste gegenüber seinen Mitbewerbern erlitten hat, behauptet er sich am frühen Freitag, während die Anleger sich vor wichtigen Ereignissen zurückhalten. Das US Bureau of Labor Statistics wird die Beschäftigungsdaten für März veröffentlichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...