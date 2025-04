Ein Photovoltaik-Fassadensystem für Industrie und Eigenheim, ein Photovoltaik-Modul "Made in Germany" und Solar-Carportlösungen bringt IBC Solar als Neuheiten nach München zur Intersolar mit. IBC Solar, Anbieter von solaren Energielösungen, präsentiert vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Intersolar Europe in München seine neuesten Entwicklungen für die Marktsegmente Eigenheim, Gewerbe und Industrie sowie Solarparks. Neu sind in diesem Jahr ein hauseigenes Fassadensystem, ein "Made-in-Germany"-Photovoltaik-Modul ...

