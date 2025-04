© Foto: Tetsuji Noguchi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Nintendo bringt am 5. Juni die Switch 2 mit Nvidia-Chip und 4K-Grafik auf den US-Markt - ein technologischer Sprung, der Anleger und Gamer elektrisiert.Die Gaming-Welt blickt gespannt auf die neu vorgestellte Nintendo Switch 2, die laut Hersteller mit deutlich verbesserter Leistung und modernster Grafiktechnologie ausgestattet ist. Besonders im Fokus steht der maßgeschneiderte Nvidia-Chip, der das Herzstück der Konsole bildet. Das neue Modell kommt am 5. Juni 2025 in den US-Handel und wird 449,99 US-Dollar kosten. Nvidia bestätigte am Donnerstag, dass die neue Switch-Generation mit einem speziell entwickelten Prozessor ausgestattet ist, der über eine Nvidia-GPU mit RT (Real-Time) Cores und …