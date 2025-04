Sachsenenergie nutzt den Kredit für die Modernisierung und Erweiterung der Stromnetze. Bis 2027 will das Unternehmen 732 Millionen Euro investieren, unter anderem in die Verstärkung von Umspannwerken. Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der Sachsenenergie-Unternehmensgruppe einen Kredit in Höhe von 400 Millionen Euro zur Verfügung, um den Ausbau der Stromnetze in Ostsachsen voranzutreiben. Bis 2027 plant Sachsenenergie mit dem Netzbetreiber Sachsennetze in der Stadt Dresden sowie den Landkreise Bautzen, Görlitz, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Investitionen in Höhe von insgesamt ...

