IONOS punktet mit KI und digitaler Souveränität. KGV von nur 12,7!

IONOS verspricht in den nächsten Jahren eine Wachstumsüberraschung bei KI und digitaler Souveränität. Die Nachfrage bei europäischen Cloudanbietern wächst wegen Sorgen um die digitale Erpressbarkeit. KI-Produkte von IONOS und der AI Model Hub erhöhen den Umsatz je Kunde. Mittelfristig will IONOS um 10 % p.a. wachsen und die Marge steigern, was zu einem günstigen KGV26e von 12,7 führt.

IONOS hilft den Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung

IONOS ist bekannt für seine Positionierung als Webhoster. Regelmäßig kommen Verbraucher mit den TV-Werbespots des Konzerns in Berührung. Das Unternehmen selbst gliedert sein Geschäft in die zwei Bereiche "Web Presence & Productivity" sowie "Cloud Solutions". Bei "Web Presence & Productivity" geht es um die Bereitstellung von Domains, E-Mail-Diensten, Server Hosting sowie einem KI-Baukasten für die schnelle Realisierung von Webseiten. Kunden sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Im Geschäft "Cloud Solutions" stellt man Cloud-Hosting, Datenspeicherung sowie skalierbare Computing-Ressourcen bereit. IONOS zeichnet sich dabei durch Infrastruktur aus, die 100 % DSGVO-konform ist, mit höchsten Standards bei Datenschutz und -sicherheit. Abgerundet wird das Angebot durch Managed Services, bei denen Kunden ihre IT-Infrastruktur an IONOS auslagern können.