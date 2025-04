Während DAX und Co am Freitag weiter abwärts tendieren, halten sich Rüstungsaktien weiterhin gut. Die Verkaufsbereitschaft ist gering, die Kurse gehören zu den wenigen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Bei Rheinmetall stützt zudem das Bundeskartellamt mit der Freigabe eines wichtigen Joint-Ventures. Die durch Trumps Zölle ausgelösten Konjunktur-Ängste drücken weiterhin auf die Kauflaune der Anleger. Kürzerfristig engagierte Investoren trennen sich auch am Freitag überwiegend von ihren Aktien. ...

