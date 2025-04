München (ots) -Wer startet auf Joyn seine Karriere als nächster großer Content Creator? Im neuen Joyn-Original "Make me famous" coachen ab Montag, 7. April, die reichweitenstarken Influencer Can Günaydi (@justcaan), Dennis Felber (@dennisfelber), Gina Beckmann (@basic_gina) und Xenia Tsilikova (@xeniatsil) täglich einen Nachwuchs-Influencer. Das gemeinsame Ziel: Die Reichweite aller maximal steigern.Für "Make me famous" leben vier Social-Media-Expert:innen acht Wochen lang mit einem Creator-Newcomer in einer Content-Villa. Es wird geshootet, gefilmt, gefeiert, gecoacht und gepostet. Nicht nur die Reichweite des Newcomers, sondern auch die der etablierten Creator soll gemeinsam gesteigert werden. Wer profitiert am meisten vom gemeinsamen Push? Welches neue Gesicht kann sich auf dem hart umkämpften Social-Media-Markt etablieren?Die Creator:innen im Überblick:- Can Günaydi (@justcaan): Can begeistert im Bereich Mode und Beauty allein auf YouTube über 488 Tsd. Follower. Mit elegantem Stil, hochwertiger Produktion und kreativen Inszenierungen bringt er echten Glamour in die Villa.- Dennis Felber (@dennisfelber): Als Online-Fitnesscoach setzt Dennis auf den konsequenten Aufbau von Muskeln und Community. Er erreicht damit über 132 Tsd. Follower auf Instagram.- Gina Beckmann (@basic_gina): Laut, ehrlich, lustig - Gina steht für Entertainment mit Haltung. Sie unterhält auf Instagram rund 96 Tsd. Follower mit Inhalten aus den Bereichen Fun und Lifestyle.- Xenia Tsilikova (@xeniatsil): Von GNTM-Kandidatin zur Beauty-Influencerin. Mit über 73 Tsd. Followern auf Instagram steht Xenia für selbstbewusste Inhalte rund um Mode, Beauty und Bodypositivity. Sie inspiriert mit starken Looks und klarer Haltung.Produziert wird "Make me famous" von Janus Productions."Make me famous" - 60 Folgen, ab Montag, 7. April 2025, täglich kostenlos auf JoynÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Chiara HerzogTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1126chiara.herzog@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6006039