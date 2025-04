Die EnBW hat in Hengersberg am Fuße des Bayerischen Walds einen neuen Schnellladepark in Betrieb genommen. Der Standort an der A3 verfügt über 16 Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung. Der neue Ladestandort der EnBW an der Anschlussstelle 111 Hengersberg beherbergt acht Ladesäulen mit insgesamt 16 Ladepunkten, später kann das Angebot laut dem Energieversorger bei Bedarf auf 22 Ladepunkte (also elf Säulen) erweitert werden. Überspannt werden ...

