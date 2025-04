Ein Feuer beschädigte etwa 100 der 160 Solarmodule auf dem Dach der Don-Bosco-Schule in Halle, einer Stadt in Flämisch-Brabant. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, und es gab keine Verletzten. von pv magazine Global Feuerwehrleute in Flämisch-Brabant löschten einen Brand auf dem Dach der Don-Bosco-Schule in der belgischen Stadt Halle. "Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht", teilte die Feuerwehr Brandweerzone Vlaams-Brabant West auf Facebook mit. "Es befanden sich keine Schüler in dem Gebäude. Niemand wurde verletzt. " Der lokale Fernsehsender HLN berichtete, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...