FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ionos auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Im derzeit schwierigen Umfeld dürften sich Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Umsätzen aus Abos mit kleineren Geschäftskunden wie das des Internet-Dienstleisters als vergleichsweise robust erweisen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der ungerechtfertigte Bewertungsabschlag zum Konkurrenten GoDaddy sollte schrumpfen./gl/edh