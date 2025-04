Puma SE hat eine bedeutende Veränderung in der Unternehmensführung bekannt gegeben: CEO Arne Freundt wird zum 11. April 2025 das Unternehmen verlassen, begründet mit strategischen Differenzen mit dem Aufsichtsrat. Ab dem 1. Juli übernimmt Arthur Hoeld, ein erfahrener Ex-Manager von Adidas, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden. Die Entscheidung folgt auf eine Phase anhaltender Unterperformance, stagnierender Margen und eines Verlusts an Anlegervertrauen. Der kurzfristige Ausblick für Puma ist durch sowohl interne Umbrüche als auch externe Risiken, darunter die neu angekündigten US-Importzölle, belastet. Trotz der erhöhten Unsicherheit auf kurze Sicht bietet die Ernennung von Hoeld Potenzial für einen strategischen Neuanfang. Die Analysten von mwb research passen den Equity-Beta-Faktor nach oben an, um das gestiegene unternehmensspezifische Risiko widerzuspiegeln, und senken das Kursziel von 35,00 EUR auf 27,65 EUR. Dennoch halten sie an ihrer Kaufempfehlung fest - in Erwartung eines potenziellen Re-Ratings, sobald sich die Lage klärt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/research/Puma%20SE