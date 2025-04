Mo Energy Systems aus Österreich bietet modulare Standardlösungen für Photovoltaik-Fassaden an. Das 2023 gegründete Unternehmen hat 2024 einen Umsatz von rund einer Million Euro erzielt. Mo Energy Systems bietet modulare Standardlösungen für Photovoltaik-Fassaden aller Art. Das 2023 gegründete österreichische Greentech-Startup erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund einer Million Euro und schaffte es im zweiten Jahr in die Gewinnzone. Die Partner installierten in der gesamten DACH-Region mehr ...

