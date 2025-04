Die PNE AG hat Genehmigungen für zwei Windparks in Hessen und eine Photovoltaikanlage in Brandenburg erhalten. Nach Unternehmensangaben ermöglichen die Projekte eine Gesamtleistung von rund 185 Megawatt. Die geplanten Windparks Herzhausen und Welsche-Lied erreichen zusammen 60,8 Megawatt, während die PV-Anlage in Altlandsberg mit rund 200.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...