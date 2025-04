Unterföhring (ots) -- Sky Deutschland und der Augusta National Golf Club verlängern ihre Partnerschaft langfristig: Sky Sport Golf bleibt auch in Zukunft die exklusive Heimat des prestigeträchtigsten Majors- Bereits ab Montag berichtet Sky Sport täglich live vom 89. Masters aus Augusta- Zum Abschied von Bernhard Langer: Sky Sport zeigt nochmal die von ihm selbst kommentierten Finaltage seiner beiden Masters-Siege sowie das große CBS-Interview zur Würdigung seiner großen Karriere- Bereits morgen: der Finaltag beim Augusta National Women's Amateur morgen ab 18:00 Uhr live- Golffans können bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/live-sport) live dabei sein sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky QUnterföhring, 4. April 2025 - Nächste Woche ist es wieder so weit: die besten Golfer der Welt kommen zum ersten Major des Jahres und verwandeln das beschauliche Augusta für eine Woche zum Mittelpunkt der Golfwelt. Auch in diesem Jahr ist Sky Sport live und exklusiv dabei, wenn es um den prestigeträchtigsten Major-Titel des Golfjahres und das legendäre Grüne Jackett geht, das dem Gewinner verliehen wird. Sky Sport berichtet bereits ab Montag jeden Tag live.Und auch in Zukunft können sich Golffans auf dieses Highlight des Weltsports freuen: Sky Sport und der Augusta National Golf Club setzen ihre über die vergangenen Jahrzehnte gewachsene Partnerschaft in den kommenden Jahren fort. Die neue Vereinbarung umfasst die exklusiven Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und die Schweiz.Bernhard Langers letztes MastersDie diesjährige 89. Auflage des Masters wird gerade aus deutscher Sicht eine ganz besondere werden, wenn Bernhard Langer seinen Abschied feiert. Zum 41. und letzten Mal wird der 67-jährige Deutsche, der mit seinen Masters-Siegen 1985 und 1993 den Sport in Deutschland groß machte, an der Magnolia Lane an den Start gehen. Anlässlich der letzten Teilnahme Langers zeigt Sky nochmal die Finaltage seiner beiden Triumphe, die er 2020 für Sky Sport an der Seite von Jonas Friedrich persönlich co-kommentierte. Zudem werden auch die offiziellen Filme von beiden Masters zu sehen sein.Außerdem zeigt Sky Sport direkt im Anschluss an den diesjhärigen Finaltag und die Siegerehrung das das CBS-Format "Jim Nantz Remembers Augusta", für das der CBS-Moderator Bernhard Langer seinem Zuhause in Florida besuchte, um auf dessen Karriere und Leben zurückzublicken. Als besonderen Service werden nach jedem Turniertag Clips mit allen Schlägen von Bernhard Langer auf Abruf zur Verfügung stehen.Das Masters 2025 live bei Sky SportKommentiert werden die Live-Übertragungen (Donnerstag bis Sonntag) von Gregor Biernath und Jonas Friedrich. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.Noch mehr Masters live können Golffans an allen vier Turniertagen bereits vor Beginn der Hauptübertragung auf Sky Sport Golf in Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App erleben. Die "Featured Groups", in denen einzelne Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleitet werden, stehen Kunden hier zur Verfügung.Im kostenlosen Livestream werden ab Montag "On the Range", bei dem die Stars bereits an den Tagen vor Turnierbeginn sowie an jedem Turniertag beim Warm-Up gezeigt werden, und der "Par 3 Contest" am Mittwoch angeboten.Das Augusta National Women's Amateur ebenfalls liveBevor die Männer in die Masters-Woche starten, standen und stehen bei Sky Sport und in Augusta die Frauen im Mittelpunkt. Am Mittwoch und Donnerstag berichtete Sky Sport erstmals auch live von den ersten beiden Tagen des Augusta National Women's Amateur. Morgen überträgt Sky Sport den Finaltag ab 18:00 Uhr drei Stunden live. Anders als die ersten beiden Runden, fällt die Entscheidung auf dem heiligen Rasen des Augusta National Golf Clubs.Weltklasse-Golf mit Sky Stream live erlebenSämtliche Golf-Übertragungen bei Sky Sport mit über 2.000 Stunden Live-Berichterstattung im Jahr 2025 sind auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Das Masters 2025 live bei Sky Sport Golf:Samstag:18:00 Uhr: Finaltag des Augusta National Women's Amateur auf Sky Sport 4Montag:18:00 Uhr: "On the Range" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport AppDienstag:15:00 Uhr: "On the Range" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport AppMittwoch:15:00 Uhr: "On the Range" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App20:00 Uhr: "Par 3 Contest" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport AppDonnerstag:14:30 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App15:15 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App21:00 Uhr: 1. 14:30 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App15:15 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App21:00 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport GolfSamstag:16:00 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App16:15 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App18:00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport GolfSonntag:16:00 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App16:15 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App18:00 Uhr: 4. Tag auf Sky Sport Golf