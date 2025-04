Die Initiative "Dein Stromspeicher kann mehr!" der Berliner Forscher will Besitzer von privaten Photovoltaik-Speichersystemen motivieren, mittels intelligenter Ladestrategie ihren Beitrag zur Vermeidung von Engpässen im Stromnetz an sonnigen Tagen zu liefern. Dies ist der HTW Berlin zufolge mit wenigen Klicks möglich. Weitere positive Effekte: Die Batterien altern langsamer und der Staatshaushalt wird entlastet. In Deutschland sind mittlerweile mehr als 1,8 Millionen Photovoltaik-Heimspeicher mit einer kumulierten Speicherkapazität von 15 Gigawattstunden installiert, knapp ein Drittel davon kamen ...

