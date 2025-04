Das Fraunhofer IIS hat in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung Logistik untersucht, wie viele Hallendächer in Deutschland bereits mit Photovoltaik bestückt sind. Es sind nur 19 Prozent. Wie viele Hallendächer in Deutschland sind bereits mit Solaranlagen belegt? Das Fazit der der Erhebung des Fraunhofer IIS: Es gibt noch reichlich Kapazitäten für die Energiewende, denn rund 80 Prozent der deutschen Gewerbe- und Logistikimmobiliendächer sind PV-frei. Insgesamt haben die Forscher:innen 120.150 ...

