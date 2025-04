Das Werk in Biberist nahe Zürich ist auf eine spätere Skalierung auf eine Kapazität von einer Gigawattstunde ausgelegt. Dabei werden gebrauchte Batterien aus Elektroautos oder auch zuviel produzierte Batterien zu stationären Großspeichern umfunktioniert. Libattion stellt aus gebrauchten und überproduzierten Batterien aus Elektroautos stationäre Großspeicher her. Dazu eröffnete es nun in der Schweiz die nach eigenen Angaben größte Upcyclingproduktion in Europa. Die neue Produktionsanlage in Biberist bei Zürich verfügt für eine jährliche Kapazität von 500 Megawattstunden, wie das Schweizer Unternehmen ...

