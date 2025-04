NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Elektroautobauers seien im ersten Quartal auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gefallen, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er nahm dies zum Anlass, um seine Schätzungen zu kürzen und die negative Empfehlung zu untermauern. Ein beispielloser Markenschaden bestätige sich./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 03:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 03:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014