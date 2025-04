Am 1. April 2000 trat das EEG in Kraft. Wir haben mit Installateuren gesprochen, die damals schon dabei waren. Heute: Solarcomplex ist aus einer Denkwerkstatt heraus entstanden. Seit 2007 ist es eine Aktiengesellschaft, die im großen Stil Solarparks und Wärmenetze in der Bodenseeregion baut. von Ina Röpcke Für Bene Müller und Achim Achatz war das EEG nicht der Auslöser, aber ein "glücklicher zeitlicher Zufall". Zusammen mit 18 anderen Mitgliedern der Singener Werkstätten haben sie im September 2000 die Firma Solarcomplex gegründet und begonnen, Bürgerenergieanlagen im Bodenseeraum zu bauen. Das ...

