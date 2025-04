Der innovative CA-1 Series 4 Kochroboter von Circus bringt fortschrittliche Technologie in die Gastronomiebranche mit verbesserter Effizienz und globalen Expansionsplänen

Die Circus SE (XETRA: CA1), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gesteuerten Robotik für die Gastronomiebranche, erreicht einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Unternehmensentwicklung. Mit dem offiziellen Produktionsstart der CA-1 Series 4, der fortschrittlichsten Generation ihres autonomen Kochroboters, setzt Circus neue Maßstäbe in der Branche und positioniert sich strategisch für eine globale Expansion. Ab Sommer 2025 werden die ersten Einheiten an Kunden ausgeliefert, was einen entscheidenden Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens darstellt. Die neue Robotergeneration verfügt über bahnbrechende Verbesserungen in allen Kernbereichen, darunter ein elektromagnetisches Greifsystem, optimierte Induktionsmodule für höhere Energieeffizienz und ein vollständig überarbeitetes Hygienemodul. Diese technologischen Fortschritte ermöglichen es dem System, bis zu 500 Mahlzeiten pro Zutatenladung zu produzieren, während das Gesamtgewicht um beeindruckende 450 kg reduziert wurde - ein bedeutender Vorteil für Logistik, Versand und Installation.

Technologischer Vorsprung als Wachstumstreiber

Die CA-1 Series 4 wurde für industrielle Skalierung konzipiert und vereint Leistung, Intelligenz und Benutzerfreundlichkeit in einem nahtlosen System. Ein fortschrittliches Induktionsheizsystem mit profilierter Temperaturregelung und anpassbaren Rührgeschwindigkeiten bildet das Herzstück für die KI-gesteuerte Präzisionszubereitung. Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus, bezeichnet die neue Generation als "Marktstandard für die autonome Produktion von Gerichten" und betont die massiven Fortschritte in Leistung, Intelligenz und industrieller Skalierbarkeit. Das System basiert auf einer KI-nativen Architektur, die vollständig in das proprietäre Circus OS integriert ist und Echtzeit-Optimierung ermöglicht. Mit einem integrierten Touchscreen und KI-Sprachsteuerung ist der CA-1 der erste Kochroboter mit einem vollständig integrierten Benutzererlebnis. Durch diese innovativen Entwicklungen stärkt Circus seine Position als Technologieführer im wachsenden Markt für Automatisierungslösungen in der Gastronomie und schafft damit solide Grundlagen für nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung.

