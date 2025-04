Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenAU000000IPL1 Dyno Nobel Ltd. 04.04.2025 AU0000390544 Dyno Nobel Ltd. 07.04.2025 Tausch 1:1SE0000767188 Alligator Bioscience AB 04.04.2025 SE0024173637 Alligator Bioscience AB 07.04.2025 Tausch 1000:1CA2568272058 Dolly Varden Silver Corp. 04.04.2025 CA2568277834 Dolly Varden Silver Corp. 07.04.2025 Tausch 4:1VGG6483G1000 Newegg Commerce Inc. 04.04.2025 VGG6483G2099 Newegg Commerce Inc. 07.04.2025 Tausch 20:1