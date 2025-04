GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - In Grünheide sind die Arbeiten zum Bau des neuen Bahnhofs aufgenommen worden. Unmittelbar am einzigen europäischen Werk des Elektroautobauers Tesla setzen Vertreter der Bahn und des Landes Brandenburgs den symbolischen Spatenstich für den neuen Bahnhof Fangschleuse. Er liegt am Tesla-Werk rund zwei Kilometer versetzt vom bisherigen Bahnhof. Mit längeren Bahnsteigen und neuen Gleisen für den Güterverkehr soll der Industriestandort Freienbrink besser erschlossen werden, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte.

Industriestandort wird ausgebaut



Konkret soll ein moderner Güterbahnhof mit fünf Gleisen und zwei Überholgleisen entstehen. Die Gleisanlagen ermöglichen es den Zügen, die Richtung zu wechseln und gleichzeitig in den Industriestandort ein- und auszufahren, ohne den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) zu beeinträchtigen.

Bahn spricht von täglich 15.000 Fahrgästen



Es gehe auch darum, dass mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagert werden könne, sagte Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert (BSW). Mit dem Bau "setzen wir ein klares Zeichen für eine leistungsfähige, moderne und zukunftsorientierte Schieneninfrastruktur". Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen mit der Fertigstellung 2026 täglich rund 15.000 Fahrgäste die Infrastruktur rund um den Bahnhof nutzen.

Kritik von Umweltaktivisten



Der Ausbau des Tesla-Werks wird von Umweltaktivisten kritisiert. Sie halten das Werk für umweltschädigend für die regionale Natur und versuchten zuletzt mehrfach, die Vorbereitungsarbeiten zum Bau des neuen Bahnhofs zu behindern./wpi/DP/he