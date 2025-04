Die US-Experten von Morningstar verraten in einer neuen Auswertung, welche Aktien sie Anleger für das zweite Quartal 2025 empfehlen. Um welche unterbewerteten Burggraben-Aktien es sich handelt. "In unserem Ausblick für 2025 erwarteten wir nur geringe Kurssteigerungen auf der Ebene des breiten Marktes", verrät Morningstar in einer neuen Auswertung. Und die Experten fahren fort: "Wir stellten fest, dass die Gewinne die Bewertungen einholen mussten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...