Verschiedene Unternehmen veröffentlichen bedeutende Mitteilungen über die Londoner Börse, darunter Aktienrückkäufe für Mitarbeiterprogramme und Anleiherestrukturierungen.

Die London Stock Exchange Group (LSEG) verzeichnete in dieser Woche moderate Kursveränderungen, während mehrere Unternehmen wichtige Ankündigungen über die Börsenplattform veröffentlichten. Besonders bemerkenswert waren Transaktionen im Zusammenhang mit Mitarbeiteraktien und Anleihen. So erwarb die Conduit Holdings Limited, ein an der Londoner Börse notiertes Unternehmen, 150.000 eigene Aktien zu einem Preis von 3,4158 Pfund pro Aktie für seinen Mitarbeitertreuhandfonds (Conduit Employee Benefit Trust). Diese Maßnahme dient der Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen der Mitarbeiteraktienprogramme des Unternehmens. Der Treuhandfonds hält nun insgesamt 7.893.526 Aktien, was 4,777% der Stimmrechte des Unternehmens entspricht. Laut Unternehmensangaben wird der Fonds bei Hauptversammlungen keine Stimmrechte ausüben, es sei denn, er wird dazu von Conduit Holdings angewiesen.

Anleihemarkt verzeichnet wichtige Entwicklungen

Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere sorgte die Mitteilung von Oban Cards 2021-1 PLC für Aufmerksamkeit bei Investoren. Die Zweckgesellschaft mit Sitz in England und Wales gab bekannt, dass sie den geplanten Rückzahlungstermin für zwei Klassen von Asset-Backed Floating Rate Notes verschoben hat. Die ursprünglich im Jahr 2032 fälligen Anleihen im Wert von 233.346.000 Pfund (Klasse A) und 219.754.000 Pfund (Klasse D) werden nun erst im Januar 2028 zurückgezahlt. Diese Entscheidung erfolgte nach einer entsprechenden Mitteilung von Vanquis Bank Limited, die als Servicer in dieser Verbriefungstransaktion fungiert. Die Verschiebung steht im Einklang mit den Bedingungen, die im Prospekt vom 26. Januar 2021 festgelegt wurden. Des Weiteren kündigte die United Bank Limited (UBL), ein Unternehmen mit Notierung an der Londoner Börse, eine Vorstandssitzung für den 16. April 2025 in Islamabad an, bei der die Finanzberichte für das erste Quartal 2025 geprüft werden sollen. In Übereinstimmung mit den Börsenvorschriften hat die UBL eine "Closed Period" vom 8. bis 16. April 2025 festgelegt.

