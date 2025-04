News von Trading-Treff.de Valneva ist am Freitag massiv abgestürzt. Die Aktie hat ein Minus in Höhe von -16,18 % hinnehmen müssen. Dies ist wiederum eine kleine Überraschung, insofern das Unternehmen erst vor zwei Tagen eine wichtige Zulassung eines Impfstoffs für Jugendliche erhalten hat. Insgesamt ist die Aktie jetzt mit dem Kurs von 2,642 € in einen echten Abwärtstrend übergegangen, da sowohl der GD100 als auf der GD200 unterkreuzt worden sind. ...

