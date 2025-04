Der E-Commerce-Konzern verzeichnet erhebliche Kursverluste im schwachen Tech-Sektor, während regulatorische Hürden zunehmen und AWS trotz Wachstums unter Beobachtung steht.

Der Aktienkurs von Amazon verzeichnete am Donnerstag einen dramatischen Einbruch von über 7 Prozent und nähert sich damit bedrohlich der kritischen Unterstützungsmarke von 160 Dollar. Diese Schwelle gilt unter Marktbeobachtern als entscheidend für die weitere Kursentwicklung des E-Commerce-Giganten. Technische Indikatoren zeigen, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) in den überverkauften Bereich gefallen ist, was möglicherweise auf eine bevorstehende technische Erholung hindeutet. Allerdings könnte ein Durchbrechen dieser wichtigen Unterstützungslinie weitere erhebliche Verluste nach sich ziehen, wobei einige Analysten potenzielle Kursziele zwischen 120 und 130 Dollar prognostizieren. Der signifikante Kursrückgang ereignete sich inmitten einer allgemeinen Schwäche im Technologiesektor, wobei der Einbruch bei Amazon besonders auffällig war, da die Aktie seit Wochen um diese psychologisch bedeutsame Marke schwankt. Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen mit wachsenden regulatorischen Herausforderungen konfrontiert, darunter Untersuchungen durch die Europäische Union und potenzielle Kartellklagen in den Vereinigten Staaten.

Fundamentale Herausforderungen trotz KI-Expansion

Während Amazon seine Initiativen im Bereich künstlicher Intelligenz mit neuen Funktionen wie "Buy for Me" für externe Websites und KI-gestützten "Recaps" für Kindle-Geräte in den USA vorantreibt, steht das Unternehmen vor wachsenden Herausforderungen. Die AWS-Cloud-Sparte verzeichnete zwar ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 19 Prozent und erreichte im letzten Quartal 28,8 Milliarden Dollar, doch die sich verstärkenden regulatorischen Druckpunkte könnten das Wachstum beeinträchtigen. Interessanterweise hat das Investmentunternehmen ARK unter der Leitung von Cathie Wood kürzlich sein Engagement bei Amazon verstärkt und insgesamt 54.120 Aktien im Wert von fast 9,7 Millionen Dollar über vier verschiedene ETFs erworben. Dieser Kauf spiegelt das anhaltende Vertrauen von ARK in den E-Commerce-Riesen wider und könnte als positives Signal für langfristige Investoren gewertet werden, trotz der aktuellen Marktschwäche.

