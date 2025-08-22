Anzeige
WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600
Xetra
22.08.25 | 16:22
231,65 Euro
-0,22 % -0,50
Branche
Software
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 50
EURO STOXX 50
TecDAX
STOXX Europe 600
22.08.2025 15:15 Uhr
PTA-News: REALTECH AG: REALTECH AG erzielt 6?% Umsatzplus im ersten Halbjahr 2025 - Solide Liquidität ermöglicht Investitionen in SAP-Innovation

DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH AG erzielt 6?% Umsatzplus im ersten Halbjahr 2025 - Solide Liquidität ermöglicht Investitionen in SAP-Innovation

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: REALTECH AG erzielt 6 % Umsatzplus im ersten Halbjahr 2025

Solide Liquidität ermöglicht Investitionen in SAP-Innovation

Leimen (pta000/22.08.2025/14:44 UTC+2)

REALTECH AG meldet für das erste Halbjahr 2025 ein Umsatzplus von etwa 6 %, getragen durch SAP-Dienstleistungen und -Produkte. Die Kosten blieben im erwarteten Rahmen, der operative Cashflow ist stabil. Dank solider Liquidität investiert das Unternehmen in Themen wie Clean-Core-Transformation und ALM für hybride Systeme. Angesichts des technologischen Wandels erweitert REALTECH sein SAP-Serviceangebot um Cloud, KI und BTP-Erweiterungen. Der Vorstand erwartet eine positive Entwicklung und sieht eine gesicherte Finanzbasis für die strategische Transformation.

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 der REALTECH AG steht unter https://www.realtech.com/unternehmen/investor-relations /finanzberichte/halbjahresberichte zum Abruf bereit.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      REALTECH AG 
           Paul-Ehrlich-Straße 1 
           69181 Leimen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Cornelia Pohl-Springer 
E-Mail:        investors@realtech.com 
Website:       www.realtech.com 
ISIN(s):       DE0007008906 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, 
           Stuttgart, Tradegate 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755866640262 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 08:44 ET (12:44 GMT)

© 2025 Dow Jones News
