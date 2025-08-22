DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH AG erzielt 6?% Umsatzplus im ersten Halbjahr 2025 - Solide Liquidität ermöglicht Investitionen in SAP-Innovation

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: REALTECH AG erzielt 6 % Umsatzplus im ersten Halbjahr 2025

Solide Liquidität ermöglicht Investitionen in SAP-Innovation

Leimen (pta000/22.08.2025/14:44 UTC+2)

REALTECH AG meldet für das erste Halbjahr 2025 ein Umsatzplus von etwa 6 %, getragen durch SAP-Dienstleistungen und -Produkte. Die Kosten blieben im erwarteten Rahmen, der operative Cashflow ist stabil. Dank solider Liquidität investiert das Unternehmen in Themen wie Clean-Core-Transformation und ALM für hybride Systeme. Angesichts des technologischen Wandels erweitert REALTECH sein SAP-Serviceangebot um Cloud, KI und BTP-Erweiterungen. Der Vorstand erwartet eine positive Entwicklung und sieht eine gesicherte Finanzbasis für die strategische Transformation.

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 der REALTECH AG steht unter https://www.realtech.com/unternehmen/investor-relations /finanzberichte/halbjahresberichte zum Abruf bereit.

