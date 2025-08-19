Anzeige
WKN: 700890 | ISIN: DE0007008906 | Ticker-Symbol: RTC
Tradegate
18.08.25 | 18:12
0,975 Euro
-2,50 % -0,025
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
19.08.2025 09:57 Uhr
183 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-AFR: REALTECH AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: REALTECH AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

REALTECH AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Leimen (pta000/19.08.2025/09:26 UTC+2) - REALTECH AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.realtech.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 22.08.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      REALTECH AG 
           Paul-Ehrlich-Straße 1 
           69181 Leimen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Cornelia Pohl-Springer 
E-Mail:        investors@realtech.com 
Website:       www.realtech.com 
ISIN(s):       DE0007008906 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755588360168 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 03:26 ET (07:26 GMT)

© 2025 Dow Jones News
