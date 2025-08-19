DJ PTA-AFR: REALTECH AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Leimen (pta000/19.08.2025/09:26 UTC+2) - REALTECH AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.realtech.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 22.08.2025
