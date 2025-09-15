Original-Research: REALTECH AG - von BankM AG



15.09.2025 / 11:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu REALTECH AG Unternehmen: REALTECH AG ISIN: DE0007008906 Anlass der Studie: Bericht H1 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.09.2025 Kursziel: € 2,22 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann, Dr. Roger Becker

Umsatzplus in H1, Transformationsprozess auf Kurs Die REALTECH AG (ISIN DE0007008906, General Standard, RTC GY) vermeldete zum Halbjahr einen 6%igen Umsatzanstieg auf € 5,45 Mio. Zwar lagen EBITDA (T€ 50) und Halbjahresergebnis (T€ -14) rd. T€ 51 bzw. T€ 77 unter dem Vorjahreswert, dies relativiert sich jedoch, wenn man einen positiven Einmalertrag (Korrektur der Personalabrechnung) in Höhe von rd. T€ 190 aus dem Vorjahr bereinigt. REALTECH befindet sich u.E. mit der Fokussierung auf ALM (Application Lifecycle Management) und BTP (Business Technology Platform) auf einem guten Weg: Der Umsatz wächst und die bereinigten Margen steigen bereits - auch wenn die Business-Transformation kurzfristig mit entsprechenden Zukunftsinvestitionen verbunden ist und die berichteten Ergebnisse drückt. Der operative Cashflow lag in H1 2025 bei guten € 1,54 Mio. (H1 2024 € 1,87 Mio.). Unseren Forecast, der von einem erfolgreichen Abschluss der Transformation in 2026 ausgeht, heben wir nach dem starken ersten Halbjahr leicht an. Auf Basis unserer DCF- und Peer-Gruppen-Bewertung (Basisjahre 2026 und 2027) ergibt sich im Mittel ein Fairer Wert pro Aktie von € 2,22. Hieraus leiten wir unsere Empfehlung mit "Kaufen" ab.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: REALTECH_20250915_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

