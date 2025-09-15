Anzeige
WKN: 700890 | ISIN: DE0007008906 | Ticker-Symbol: RTC
Tradegate
15.09.25 | 08:18
0,975 Euro
-3,47 % -0,035
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
REALTECH AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
REALTECH AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,9801,03012:40
0,9751,03009:13
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.