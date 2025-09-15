Original-Research: REALTECH AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu REALTECH AG
Umsatzplus in H1, Transformationsprozess auf Kurs
Die REALTECH AG (ISIN DE0007008906, General Standard, RTC GY) vermeldete zum Halbjahr einen 6%igen Umsatzanstieg auf € 5,45 Mio. Zwar lagen EBITDA (T€ 50) und Halbjahresergebnis (T€ -14) rd. T€ 51 bzw. T€ 77 unter dem Vorjahreswert, dies relativiert sich jedoch, wenn man einen positiven Einmalertrag (Korrektur der Personalabrechnung) in Höhe von rd. T€ 190 aus dem Vorjahr bereinigt. REALTECH befindet sich u.E. mit der Fokussierung auf ALM (Application Lifecycle Management) und BTP (Business Technology Platform) auf einem guten Weg: Der Umsatz wächst und die bereinigten Margen steigen bereits - auch wenn die Business-Transformation kurzfristig mit entsprechenden Zukunftsinvestitionen verbunden ist und die berichteten Ergebnisse drückt. Der operative Cashflow lag in H1 2025 bei guten € 1,54 Mio. (H1 2024 € 1,87 Mio.). Unseren Forecast, der von einem erfolgreichen Abschluss der Transformation in 2026 ausgeht, heben wir nach dem starken ersten Halbjahr leicht an.
Auf Basis unserer DCF- und Peer-Gruppen-Bewertung (Basisjahre 2026 und 2027) ergibt sich im Mittel ein Fairer Wert pro Aktie von € 2,22. Hieraus leiten wir unsere Empfehlung mit "Kaufen" ab.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: REALTECH_20250915_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2197550 15.09.2025 CET/CEST