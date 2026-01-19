Anzeige
WKN: 700890 | ISIN: DE0007008906 | Ticker-Symbol: RTC
Xetra
16.01.26 | 17:35
1,010 Euro
-1,94 % -0,020
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
REALTECH AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
REALTECH AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,9801,02015:41
0,9801,02015:19
Dow Jones News
19.01.2026 15:03 Uhr
192 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: REALTECH AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: REALTECH AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

REALTECH AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Leimen (pta000/19.01.2026/14:27 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                          Daniele Di Croce 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                     Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                          REALTECH AG 
b)      LEI                           391200QDXNL0MZQ9IL24 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie 
        Kennung                         DE0007008906 
b)      Art des Geschäfts                    Sonstiges 
                                     Schenkung von 400.000 Aktien an Giuliano Di Croce 
c)      Preis(e)                        Volumen 
        0,00 EUR                        0,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                   Aggregiertes Volumen 
        0,00 EUR                        0,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                   15.01.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                    Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      REALTECH AG 
           Paul-Ehrlich-Straße 1 
           69181 Leimen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Cornelia Pohl-Springer 
E-Mail:        investors@realtech.com 
Website:       www.realtech.com 
ISIN(s):       DE0007008906 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768829220275 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 08:27 ET (13:27 GMT)

© 2026 Dow Jones News
