PTA-DD: REALTECH AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

REALTECH AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leimen (pta000/19.01.2026/14:27 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Daniele Di Croce 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name REALTECH AG b) LEI 391200QDXNL0MZQ9IL24 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0007008906 b) Art des Geschäfts Sonstiges Schenkung von 400.000 Aktien an Giuliano Di Croce c) Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR e) Datum des Geschäfts 15.01.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
Aussender: REALTECH AG Paul-Ehrlich-Straße 1 69181 Leimen Deutschland Ansprechpartner: Cornelia Pohl-Springer E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.com ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Weitere XETRA Handelsplätze:
