Mittwoch, 04.03.2026
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
WKN: 700890 | ISIN: DE0007008906 | Ticker-Symbol: RTC
Tradegate
04.03.26 | 12:08
1,150 Euro
+2,68 % +0,030
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
REALTECH AG Chart 1 Jahr
Dow Jones News
04.03.2026 12:45 Uhr
207 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: REALTECH AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: REALTECH AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

REALTECH AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Leimen (pta000/04.03.2026/12:09 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              REALTECH AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 391200QDXNL0MZQ9IL24 
Straße, Hausnr:         Paul-Ehrlich-Straße 1 
PLZ:              69181 
Ort:              Leimen, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Daniele Di Croce Geburtsdatum: 29.07.1967

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 15.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   0,97                         0,97           5.385.652 
  letzte   17,12 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
  Summe:                      52.500                         0,97

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                            Summe:

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 03.03.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      REALTECH AG 
           Paul-Ehrlich-Straße 1 
           69181 Leimen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Cornelia Pohl-Springer 
E-Mail:        investors@realtech.com 
Website:       www.realtech.com 
ISIN(s):       DE0007008906 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772622540652 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 06:09 ET (11:09 GMT)

© 2026 Dow Jones News
