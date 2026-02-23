DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH AG und Value AI Institute schließen strategische Partnerschaft für AI-native SAP-Transformationen

Leimen/London (pta000/23.02.2026/15:45 UTC+1)

Die REALTECH AG und das Value AI Institute haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um eine neue Generation KI-basierter Transformationsservices im SAP-Umfeld in den Markt zu bringen. Die Zusammenarbeit beschleunigt den Aufbau eines skalierbaren, agentenbasierten AI-Service-Ökosystems und hilft REALTECH dabei sich als AI-native SAP Service Pionier zu positionieren.

Aufbauend auf ihrer bestehenden SAP-Partnerschaft sowie aktuellen Innovationen im SAP Business AI, darunter SAP Joule for Consultants, entwickelt REALTECH AI-first Delivery-Modelle, die klassische Beratungsstrukturen zunehmend ablösen und auf intelligenten Agenten, Automatisierung und modularen Workflows basieren. Durch die Investition in ein neues, gemeinsam mit weiteren Partnern entwickeltes und skalierbares agentenbasiertes Delivery-Modell sollen SAP-Modernisierungen deutlich schneller, einfacher und kosteneffizienter werden.

Die REALTECH AG positioniert sich dabei als AI-native SAP-Dienstleister für Clean-Core-Modernisierung und Custom-Extensibility im Kontext von SAP S/4HANA- und Cloud-Transformationen. Wenige erfahrene Experten orchestrieren viele spezialisierte KI-Agenten zur Lösung arbeitsaufwendiger SAP-Transformations- und Optimierungs- Herausforderungen.

SAP-Transformation im Umbruch

Unternehmen sehen sich im Zuge von SAP S/4HANA-Transformationen mit wachsender Komplexität, zunehmendem Custom Code sowie steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit und Effizienz konfrontiert. Gleichzeitig eröffnen neue KI-Funktionen im SAP-Umfeld zusätzliche Möglichkeiten, Transformationsprozesse stärker zu automatisieren und Entscheidungsprozesse datenbasiert zu unterstützen.

REALTECH verfolgt daher einen Ansatz, bei dem KI sowohl Bestandteil der Zielarchitektur (Embedded AI) als auch ein Beschleuniger der Transformation selbst ist. Durch die Kombination aus SAP-Standardinnovationen und von REALTECH entwickelten AI-Services sollen Projektlaufzeiten verkürzt, Risiken reduziert und Implementierungen planbarer gestaltet werden.

Damit spiegelt REALTECH die Überzeugung wider:

Die Zukunft der SAP-Transformation liegt nicht in mehr Projekttagen, sondern in KI-gestützten Delivery-Modellen mit verkürzten Projektlaufzeiten.

Das REALTECH aiLAB fungiert als zentraler Innovations- und Validierungshub für agentenbasierte SAP-Workflows. Gemeinsam mit Partnern und Pilotkunden werden dort skalierbare AI-Services entwickelt, getestet und in wiederverwendbare Automatisierungs-Assets überführt, um SAP-Modernisierungen effizient, skalierbar und international ausrollbar zu machen.

Strategische Rolle des Value AI Institute

Das Value AI Institute bringt internationale Expertise in KI-Strategie, Responsible AI, Branding, Marketing und Go-to-Market ein. Die Partnerschaft ermöglicht REALTECH den internationalen Ausbau KI-basierter Services, einen schnellen Markteintritt neuer agentenbasierter Lösungen sowie die Gewinnung neuer Partner und Referenzkunden

Zudem kann REALTECH ab sofort sein Portfolio um Business AI Strategy & Advisory erweitern, um Kunden frühzeitig bei der strategischen Einordnung ihrer KI-Initiativen zu begleiten und die Verbindung zwischen Business-Zielen und Technologieinvestitionen zu stärken.

Statements der Partner

Daniele Di Croce, CEO REALTECH AG:

"In der Ära der künstlichen Intelligenz sind arbeitszeitbasierte Services kein zukunftsfähiges Modell. Unser REALTECH aiLAB entwickelt Delivery-Modelle, mit denen SAP-Kunden Transformationsziele schneller und kostengünstiger erreichen können - dies ist nur durch den umfassenden Einsatz von KI-Tools und intelligenten Agenten realisierbar. Die Partnerschaft mit dem Value AI Institute hilft uns, AI-gestützte Services konsequent und international skalierbar in den Markt zu bringen."

Stefan Schoepfel, CEO Value AI Institute:

"REALTECH verbindet tiefes Technologieverständnis mit einer klaren Vision für KI-gestützte, menschenzentrierte Modernisierung. Wir helfen gemeinsam Unternehmen dabei, Geschäftsmodelle neu zu denken, damit Technologie Menschen stärkt und gleichzeitig ihre größten Chancen unterstützt - für schnellere, effizientere und werteorientierte Transformationen."

Über die REALTECH AG

Gemeinsam machen wir SAP einfach. Wir entwickeln smarte Software, die Ihren SAP-Betrieb vereinfacht, Prozesse beschleunigt und Komplexität reduziert. So erhalten Ihre Teams die Werkzeuge, um von Innovationen zu profitieren und die SAP-Transformation an Ihren strategischen Zielen auszurichten.

REALTECH ist Ihr Partner im SAP-Wandel. Mit unseren automatisierten Tools, klaren Methoden und über 30 Jahren Erfahrung erreicht Ihr SAP das nächste Level.

Über das Value AI Institute

Das Value AI Institute ist ein globaler Think Tank mit Sitz in London, der Unternehmen und Organisationen bei der strategischen Nutzung von Künstlicher Intelligenz unterstützt. Der Fokus liegt auf Business AI, AI-nativen Transformationen sowie wertorientierten, verantwortungsvollen Innovationsansätzen. Das Institut bietet unabhängige Perspektiven, strategische Beratung und Zugang zu einem globalen Netzwerk aus Expertinnen und Experten, um Unternehmen bei der Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle und Transformationsstrategien zu begleiten.

