PTA-Adhoc: REALTECH AG: REALTECH-Umsatz 2025 zweistellig gewachsen

Leimen, 26. Februar 2026 - Die REALTECH AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Umsatzwachstum abgeschlossen: Der Konzernumsatz stieg auf über 11 Mio. EUR und liegt damit rund 10 Prozent über dem Vorjahr; bereinigt um Wechselkurseffekte entspricht dies einem Wachstum von etwa 14 Prozent.

Das gesamte Lösungsportfolio trug zu dieser positiven Umsatz-Entwicklung bei: Das SAP-Geschäft setzte seinen Wachstumskurs fort, während die ITSM-Produkte einen stabilen und leicht steigenden Beitrag zum Konzernumsatz leisteten. Der Kundenstamm erwies sich als resilient und loyal. Zudem haben neue Kundenabschlüsse und Partnerschaften eine gute Basis für weiteres Wachstum geschaffen.

Die neuseeländische Tochtergesellschaft erzielte trotz belastender Wechselkurseffekte ein Umsatzplus von fast 13 Prozent; währungsbereinigt lag das Wachstum bei über 22 Prozent. Auch die REALTECH AG in Deutschland verzeichnete ein Umsatzwachstum von über 8 Prozent.

Das EBIT belief sich auf plus 98 TEUR (Vorjahr: plus 122 TEUR). Es wurde durch einmalige negative Sondereffekte von 401 TEUR belastet; bereinigt ergibt sich ein operatives EBIT von plus 499 TEUR, was die verbesserte operative Ertragskraft im Geschäftsjahr 2025 unterstreicht.

Der operative Cashflow belief sich im Geschäftsjahr auf 538 TEUR, die liquiden Mittel erhöhten sich zum Jahresende auf rund 2,3 Mio. EUR. Unter Einbeziehung der Festgeld- und Wertpapieranlagen betrug die kurzfristig verfügbare Konzernliquidität zum 31.12.2025 insgesamt 7,1 Mio. EUR und hat somit das Vorjahresniveau von 6,5 Mio. EUR deutlich übertroffen.

Ergänzend zur positiven operativen Entwicklung 2025 hat REALTECH im laufenden Jahr strategische Initiativen und Partnerschaften im Bereich Künstliche Intelligenz vorangetrieben. Für 2026 plant das Unternehmen, noch stärker in den Aufbau von Expertise in den Bereichen SAP BTP und Künstliche Intelligenz sowie in den Ausbau der Customer Success Teams zu investieren. Diese Investitionen werden die Ertragskraft kurzfristig belasten, dienen jedoch der Sicherung langfristiger Wachstumsperspektiven und Kundenbindung. Aktuelle Informationen hierzu können Sie einer separaten Pressemitteilung entnehmen.

